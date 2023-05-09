Onaylı Facebook sayfalarına dikkat! Meta ve Google ismini kullanıyorlar

Hackerlar, doğrulanmış veya onaylı Facebook sayfalarını ele geçiriyor.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Meta ve Google ismini kullanan hackerler hesapları çalıyor. Hackerler genel olarak Facebook sayfalarını hedefe alıyor.

Bu hesapları ele geçiren Hackerler reklam yayınlıyor ve reklamda açık bir şekilde zararlı indirme linki veriliyor.

Linki paylaşmadan önce de “Daha profesyonel ve güvenli bir araca geçin.”, “Güvenlik sorunlarıyla nedeniyle artık tarayıcıda reklam hesaplarını yönetemeyeceksiniz.” gibi cümleler kullanılıyor.

Facebook bu olayın yaşanmasının ardından etkilenen tüm hesapları devre dışı bıraktı ve kötü niyetli reklam kampanyalarını sonlandırdı.

Ayrıca, artık Facebook sayfası adını değiştirmişse açıkça görülebiliyor.