Önce babasını katletti Sonra intihara kalkıştı

Kaynak: İHA
Önce babasını katletti Sonra intihara kalkıştı
Tekirdağ'da 25 yaşındaki genç, tartıştığı babasını 10 yerinden bıçaklayarak katletti ve daha sonra intihara kalkıştı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Ayaspaşa Mahallesi'nde yalnız yaşayan 4 çocuk babası 55 yaşındaki Nazım Başargan ile psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 25 yaşındaki oğlu Cem Başargan arasında bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

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AİLE DRAMI YAŞANDI

Tartışma sırasında Cem Başargan, babası Nazım Başargan'ı 10 yerinden bıçaklayarak katletti. Babasını öldüren genç, daha sonra cinayeti işlediği bıçakla bileklerini keserek intihar etmeye kalkıştı.

Oğul Başargan bileklerini kesmesinin ardından 112 Acil Servis Ekiplerini arayarak babasını bıçakladığını söyleyip yardım istedi. Polis ekipleri ile birlikte olay yerine giden acil servis ekipleri Nazım Başargan'ın öldüğünü tespit ederken cinayet zanlısı hafif yaralı oğul Başargan olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak tedavisi yapılmak üzere önce hastaneye tedavisinin ardından da Polis Karakoluna götürüldü.

Nazım Başargan'ın cenazesi ise olay yeri inceleme ekipleri ve Saray Cumhuriyet Savcısının ön incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis ekiplerinin cinayet ile ilgili soruşturması sürüyor.

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