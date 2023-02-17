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Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden ‘kayıp çocuklara’ ilişkin suç duyurusu

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hayatta kalan refakatsiz depremzede çocukların tarikatler kaçırıldığına yönelik iddialar hakkınnda suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 23:51
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Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden ‘kayıp çocuklara’ ilişkin suç duyurusu

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden ‘kayıp çocuklara’ ilişkin suç duyurusu
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Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından hayatta kalan çocukların bazılarının kaybolduğuna dair iddiaları yargıya taşıdı.

Antalya Adliyesi’nde yapılan suç duyurusunda dernek, kendilerine ve başka kurumlara yapılan ihbarlarda refakatsiz depremzede çocukların devlet kurumları dışında tarikatlara, alanlarda çocukların akrabaları olduğunu söyleyen kimselere teslim edildiklerini öğrendiklerini belirtti.

“BU VİLLALAR HAKKINDA ELİMİZDE VİDEO VAR”

"Aldığımız bir ihbara göre İstanbul’un Beykoz ilçesi Çavuşbaşı Mahallesinde 60 refakatsiz çocuk için 3 tane villa ayarlandığı, çocukların yerleştirildiği öğrenilmiştir. Bu villalar hakkında elimizde video bulunmaktadır" denilen dernek açıklamasında, "Refakatçisi olmayan çocuklar ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı irtibat numaraları derneğimizce aranmış olup, çağrı merkezindeki personelin konuyla ilgili bilgisinin olmadığı ve henüz bakanlık bünyesinde düzenli bir işleyişin mevcut bulunmadığı tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

“ÇOCUKLARIMIZI İSTİSMARIN KOLLARINA BIRAKMAYIZ"

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "Deprem sonrasında tarikatlar tarafından kaçırıldığı bilgisini aldığımız refakatsiz çocuklar için Antalya Adliyesinde suç duyurusunda bulunduk.
Tarikat ve cemaatler çocuklar için deprem kadar büyük bir afettir. Çocuklarımızı istismarın kollarına bırakmayız!" denildi.

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