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Fener'in Karadeniz kabusu. Önce Giresun sonra Trabzon

Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 22:20
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Önce Giresun sonra Trabzon. Fener'in Karadeniz kabusu

Fener'in Karadeniz kabusu. Önce Giresun sonra Trabzon
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Fenerbahçe, ligde üst üste iki yenilgi aldı.

Sarı lacivertli takım, ligde son 2 maçta 6 puan yitirerek şampiyonluk yarışında önemli avantaj kaybetti.

Dünya Kupası maçları nedeniyle verilen ara öncesi sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, 15. hafta da Trabzonspor'a 2-0 yenilerek son 2 maçında puan elde edemedi.

İstanbul temsilcisi, Karadeniz takımları karşısında 2 maçta 6 puan kaybetti.

 

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