Fener'in Karadeniz kabusu. Önce Giresun sonra Trabzon

Fenerbahçe, ligde üst üste iki yenilgi aldı.
Sarı lacivertli takım, ligde son 2 maçta 6 puan yitirerek şampiyonluk yarışında önemli avantaj kaybetti.
Dünya Kupası maçları nedeniyle verilen ara öncesi sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, 15. hafta da Trabzonspor'a 2-0 yenilerek son 2 maçında puan elde edemedi.
İstanbul temsilcisi, Karadeniz takımları karşısında 2 maçta 6 puan kaybetti.
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