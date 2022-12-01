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Nadir görülen hastalığa yakalandı. Önce gözünden sonra canından oldu

Göz tembelliği nedeniyle doktora giden Aleksandra Celiç, nadir görülen kansere yakalandığını öğrendi. Celiç, kansere yakalandığı öğrendikten 6 ay sonra hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 14:11
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Önce gözünden sonra canından oldu. Nadir görülen hastalığa yakalandı

Nadir görülen hastalığa yakalandı. Önce gözünden sonra canından oldu
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İngiliz 15 yaşındaki Aleksandra Celiç, 2016 yılında gözünde bir yumru keşfettiğinde sadece 7 yaşında olduğu bildirildi. Kendisine 'kist' teşhisi koyan Aleksandra'nın gözündeki göz tembelliğe neden olan yumru alındıktan sonra yumrunun tekrarlandığı ortaya çıktı. Bu durum 37 yaşındaki annesi Dana Celic'in, Alex olarak bilinen Aleksandra'nın son derece nadir görülen bir kanser türüne sahip olduğunu ortaya çıkaran başka testler için ısrar etmesine neden oldu.

HASTALIK NADİREN GÖRÜLÜYOR

MRI taraması ve biyopsi sonrasında kendisine kordoma kanseri teşhisi kondu ve hastalık tipik olarak 40 ila 60 yaş arasındaki insanları etkilediği için doktorlar şokta kaldı. Ayrıca bu hastalık erkeklerde kadınlardan daha yaygın olarak görülüyordu. Bütün bunlar yeterince nadir değilmiş gibi, hastalığın kendisi tipik olarak omurilikte bulunur.

TÜM GÖZÜNÜ ÇIKARMAK ZORUNDA KALDILAR

Alex'in kanseri başlangıçta, doktorun bacağındaki bir kemikle özenle yeniden yapılandırdığı göz yuvasının çıkarılmasıyla tedavi edilirken, doktorlar sonunda tüm gözünü çıkarmaktan başka seçenek bırakmadı.

Annesi MyLondon'a şunları söyledi:

“Gözünün gitmesi gerektiğini söylediğimizde bu durumu gerçekten çok iyi karşıladı. Bizden daha iyi karşıladı, çok cesurdu”
Alex, gözünün çıkarılmasından sonra tamamen temizlendi, ancak geçen yılın Şubat ayında rutin bir taramanın kanser olduğu ortaya çıkan bir kitleyi ortaya çıkarmasıyla trajedi yaşandı. Önümüzdeki altı ay içinde önemli ölçüde yayılmaya devam etti ve gence ölümcül olduğu haberi verildi.

“Yapabilecekleri bir şey olmadığını söylediklerinde 'ölecek miyim?' diye sordu, evet dediler. Sanırım önce endişelendi, sonra düzeldi. Sonunda yatağa bağlandı ve göz kapaklarındaki hissi kaybetti, bu yüzden göz kapağını kaldırmak zorunda kaldık. Bilincini kaybetti ve yaklaşık üç gün boyunca sadece nefes alıp öksürdü. Öldüğü gün, kız kardeşleriyle birlikte bir tuval üzerine el izleri yapmayı başardık. Yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Yaklaşık 10 dakika sonra vefat etti.”

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