Önce incir sonra bal ziyafeti çekti. Mahalleli sesini bile çıkaramadı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde merkeze kadar inen ayı, arı kovanlarını parçaladı. Tedirginlik yaşayan vatandaşlar, sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

KAYNAK: İHA
Önce incir sonra bal ziyafeti çekti. Mahalleli sesini bile çıkaramadı

Kastamonu’da son günlerde aç kalan ayılar, yerleşim yerlerine kadar inerek tehdit oluşturmaya başladı. Köylerde vatandaşların her gün karşısına çıkmaya başlayan ayılar, şehir merkezindeki meyve bahçelerine ve arı kovanlarına zarar veriyor.

İnebolu ilçesine bağlı Avara Mahallesi’nde Şahin Bayrakdar’a ait bahçeye giren ayı, arı kovanlarını parçaladı. Ayrıca incir bahçesine de giren ayı, bütün incir ağaçlarını tek tek dolaşıp dallarını kırdı ve ağaçlardaki incirleri yedi.

aw052204-01.jpgARI KOVANLARINI PARÇALADI

Bir sonraki gün ise ayı, İnebolu'nun Cünürye Mahallesi’nde kendini gösterdi. Eyüp Bayrakdar’a ait bahçeye giren ayı, incir ağaçlarını kırarak dallardaki incirleri yedi ve arı kovanlarını da parçaladı.

VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

Cünürye ile Avara mahallelerinde neredeyse her akşam ortaya çıkan yabani domuzlar ve ayılar ile karşı karşıya gelmekten korkan vatandaşlar, geceleri dışarı çıkamaz oldu. Ayı tehlikesinin mahallelere kadar gelmesinden tedirginlik yaşayan vatandaşlar, yetkililerin sorunlarına çözüm bulmasını istedi.

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