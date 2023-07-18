Önce İzmir şimdi de Adana. Arapça tabelalar tek tek indirildi

ODA TV'nin haberine göre; Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, son dönemde sayıları hızla artan Arapça tabelalı iş yerlerine yönelik denetim başlattı.

Ekipler, yabancı uyruklu kişilerin yoğun yaşadığı mahallelerde Başkan Zeydan Karalar’ın talimatıyla Arapça tabelaları sökmeye başladı.

Zabıta ekipleri, üzerinde hem Türkçe hem Arapça yazı olan tabelalarda ise Arapça yazan yerleri kesti.

İZMİR’DE DE ARAPÇA TABELALAR TOPLANMIŞTI

İzmir'de de Arapça tabelalar teker teker toplanmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, işyerlerindeki Arapça tabelaları kaldırmak için harekete geçmişti.

Ekipler tarafından, Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan birçok iş yerindeki asılı Arapça tabelalar spiral yardımıyla kesilerek bulundukları yerden kaldırılmştı.

DİĞER ŞEHİRLERDEKİ BELEDİYELERDE HAREKETE GEÇTİ

İzmir ve Adana’dan sonra iddia ya göre diğer illerdeki belediyeler de Arapça tabelaları toplamak için harekete geçti.