Önce kafenin kasasını boşalttı sonra televizyonu sırtlayarak çaldı

Esenyurt’un Sultaniye Mahallesi’nde bulunan bir kafede geçtiğimiz günlerde hırsızlık olayı yaşandı.

İddiaya göre bir şahıs, etrafı kolaçan ettikten sonra işyerine girdi. Hemen kasaya yönelen şahıs, 20 bin TL’yi çaldı. Ardından duvarda duran televizyonu gözüne kestiren adam, sırtına aldığı televizyon ile girdiği camdan çıkarak kayıplara karıştı.

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahsın o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Konu ile ilgili konuşan kafe işletmecisi Abdullah Bozacı, sabah namazı dönüşü eve gittiğinde işyerinin alarmının çaldığını ve firmadan arayıp haber verdiklerini ifade etti.

"YAKLAŞIK 40- 50 BİN TL CİVARINDA ZARARIMIZ VAR"

Emniyet güçlerine durumu bildirdiklerini aktaran Bozacı, "Bir genç önce camın önünde bekliyor. Etrafı kolaçan ettikten sonra camı açıp içeri giriyor. Kasaya yönelip bir miktar para alıyor. Daha sonra duvardan televizyonumuzu alıyor. Aldıktan sonra televizyonu camdan çıkarıp sırtlanıyor. Olay sonrası televizyonu götürüp gözden kayboluyor. Kasadan yaklaşık 20 bin TL alıyor. Televizyonun değeri ise 30 bin TL civarında. Yaklaşık 40- 50 bin TL civarında zararımız var. Konu ile ilgili şikayetçi olduk” dedi.