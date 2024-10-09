Önce kalite kontrolü yaptı sonra çaldı! Ayakkabı hırsızı kamerada

Düzenleme: Kaynak: İHA
Önce kalite kontrolü yaptı sonra çaldı! Ayakkabı hırsızı kamerada

Şişli'de bir binaya giren şüpheli ayakkabıların kalitesini kontrol ettikten sonra numaranın uygun olup olmadığına da baktı.

Şişli'de bir binaya giren şüpheli, dairenin önünde duran ayakkabıları önce inceledi ardından da numarasını bakıp çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Ekim Pazar günü saat 00.40 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde binaya giren şüpheli, dairenin önündeki ayakkabılara yöneldi. Şüpheli ayakkabıların kalitesini kontrol ettikten sonra numaranın uygun olup olmadığına da baktı. Dakikalarca binada kalıp daire önlerini kontrol eden şüpheli ardından çaldığı ayakkabılarla birlikte uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

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