Önce kameraya sonra polise yakalandılar

Kaynak: İHA

Batman’da yolda yürüyen bir kadının elindeki cüzdanı alarak kaçan 2 şüpheli polisin düzenlediği baskınla yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüye göre hırsızlardan bir yaya alarak çalıp üz ilerde bekleyen arkadaşının motosikletine binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Batman merkez şehir merkezinde birlikte yürüyen çiftin yanına yaklaşan bir kişi kadının elindeki cüzdanı alarak kaçtı ardından ileride kendisini bekleyen arkadaşının motosikletine binerek kayıplara karıştı. Yaşanan gasp olayı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yolda yürüyen çiftin yanına yaklaşan bir kişinin kadının elindeki cüzdanı alarak kaçtıktan sonra kendisini ileride bekleyen arkadaşının motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri bölgedeki onlarca kamerayı didik didik taradı. Yapılan incelemelerin ardından farklı kapkaç olaylarına karıştıkları belirlenen şüpheliler tespit edildi.

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Polis, şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar neticesinde, olayın şüphelileri oldukları tespit edilen 2 şüpheli şahıs olayda kullandıkları motosiklet ile birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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