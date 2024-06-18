Önce karısını son kendisini vurdu

Cumartesi günü ABD'de Montgomery County'de bir adam eski karısını, sonra da kendisini vurması sonucu iki kişi öldü. Yetkililer bugün yaptıkları açıklamada cinayet ve intiharın iç içer geçtiği olay hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yapılan açıklamada polisin ilk olarak saat 17.00'de Carson Terrace'ın 400. bloğuna çağrıldı. Olay yerine gelen polis, 43 yaşındaki Durdona Sultanova ile 44 yaşındaki Al Allaberg'i ana yatak odasındaki gömme dolapta buldu.

Polis Allaberg'in Sultanova'nın eski kocası olduğunu bildirdi. Otopsi sonucu Sultanova'nın göğsünden defalarca vurulduğu ortaya çıktı. Ölüm şekli cinayet olarak kayda geçti.

Allaberg'in eski karısını vurduktan sonra kendi kafasına tek el ateş ettiği ve olay yerinde can verdiği belirtildi.