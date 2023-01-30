Öfkeli hakem Eskişehirli futbolcuyu sahadan kovdu: Çık dışarı

Maçta 45+1'de Eren Altıntaş'ın golüyle 1-0 öne geçen Eskişehirspor, ikinci yarının hemen başında kalesinde golü gördü.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1 sona erdi. Eskişehirspor mutlak galibiyet için çıktığı maçtan bir puanla ayrıldı.

Maçın son dakikalarında Tolga Yakut hakeme bir şey anlatmak isterken kırmızı kart gördü. Kartı gösteren hakemin öfkeli tavırları tartışma yarattı.

HAKEM TAVRI ŞAŞKINLIK YARATTI

Ne söylediğini anlamayan Tolga Yakut hakeme itiraz edince hakemi el ve kollarıyla sert tavrı karşısında şaşkınlık yaşadı.

Eskişehirsporlu oyuncular hakemin “Çık dışarıya” şeklindeki hareketlerine itiraz etse de sonuç değişmedi.

Kulübün ekonomik olarak çok zor dönemden geçtiği Eskişehirspor’da 18-20 yaşında futbolcuların hakem Mehmet Güngör tarafından gördüğü tepki ise tartışma yarattı.