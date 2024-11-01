Önce öldürdü sonra intihar etti

Olay, dün, Susurluk ilçesinin kırsal Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılık yapan Ali Osman Gerze ile kızını rahatsız ettiğini öne sürdüğü çobanlık yapan Ali Ünal arasında husumet başladı. Gerze'nin savcılığa yaptığı suç duyurusu sonrası, Ünal hakkında dava açıldı. Buna sinirlenen Ünal, kamyonetiyle hayvanlarını kontrol etmeye giden Ali Osman Gerze'yi, pusu kurarak ruhsatsız tüfeğiyle öldürdü. Ali Ünal, ardından aynı tüfekle yaşamına son verdi.

İhbarı alan jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine gönderildi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemeler sonucunda Gerze ve Ünal’ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.