Önce ördeği öldürdü sonra kendi öldü

Kaynak: İHA
Önce ördeği öldürdü sonra kendi öldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Karaiğdemir Barajı'na ördek avına giden iki arkadaştan biri vurduğu ördeği almak için suya girdiği sırada akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Karaiğdemir barajı Kozyörük mahallesi mevkiinde Veli Ayaz (28) ve A.Y.D. (14) baraja ördek avına gitti. Sabah saatlerinde ava giden iki arkadaştan biri olan Veli Ayaz vurduğu ördeği almak için suya girdi. Daha sonra sudan çıkmaması üzerine A.Y.D. 112 ekiplerine haber verdi.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine Malkara İtfaiye ekipleri, Ambulans, AFAD, Jandarma, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dalgıç Polisler ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıç timleri sevk edildi. Karaiğdemir Barajı'nda yaklaşık 5 saatlik aramanın ardından Veli Ayaz'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

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