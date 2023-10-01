Önce park halindeki araca, sonra elektrikli motosiklete çarptı: 1 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Baklacı Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında H.A. (72) yönetimindeki 45 KB 2906 plakalı otomobil, Kula yönüne giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki R.D.'ye (20) ait 45 RA 2441 plakalı araca çarptı.
Daha sonra Kula'dan Alaşehir yönüne giden Süleyman Demir (42) yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı. Kazada elektrikli motosiklet sürücüsü Süleyman Demir olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.