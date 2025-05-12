Önce refüje sonra bariyerlere çarptı! Çok sayıda yaralı

Kaynak: İHA

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüje sonra bariyerlere çarparak hurdaya döndü.

Feci kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan T.S.’nin kullandığı 35 KB 6282 plakalı Volkswagen marka otomobil, Üçköprü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje sonra da yol kenarındaki bariyerlere çarparak savruldu. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

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Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kaza yerinde yaralılara müdahale eden sağlık ekipleri, daha sonra yaralıları ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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