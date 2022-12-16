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Messi'yi tehdit eden boksörde U dönüşü

2022 Dünya Kupası Arjantin'in yıldız futbolcu Messi, Meksika maçının ardından yaptığı hareket nedeniyle hala tartışılmaya devam ediyor.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 14:27
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Önce tehdit etti sonra Messi yanlış anladı dedi

Messi'yi tehdit eden boksörde U dönüşü
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Boksörler, futbolcular, Arjantinliler ve gazeteciler, bir maçtan sonra formaların yerde olmasının olağan olduğunu ve Messi'nin hiçbir zaman formayı tekmelemek istemediğini söyleyerek Messi'yi desteklediler.

Canelo ilk olarak asla özür dilemeyeceğini belirtse de Meksika'ya olan coşkusuna ve aşkına kapıldığını itiraf ederek Arjantin'in onuncu oyuncusundan özür diledi.

DAHA ÖNCE ÖFKE KUSMUŞTU

"TANRI'YA DUA ETSİN ONUNLA KARŞILAŞMAYALIM"

Meksikalı boksör Canelo Alvarez, Messi'nin Meksika formasına bastığı görüntülerin ardından sosyal medya hesabından öfke kustu. Alvarez, "Messi'nin formamızla ve bayrağımızla yerleri temizlediği görüntüleri gördünüz mü? Bırakın onu bulayım. Arjantin'e saygı duyduğum gibi, Meksika'ya da saygı duymalısın! Tanrı'ya dua etsin onunla karşılaşmayayım." ifadelerini kullandı.

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