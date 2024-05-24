Önce tıra ardından iş yerine çarpan araç hurdaya döndü... O anlar kamerada

Kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Yeniköy Sanayi Sitesi'ndeki Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Ali Pırtı (26) yönetimindeki 07 AIB 785 plakalı araç, cadde üzerinde park halinde bulunan 27 AOK 245 plakalı tırın dorsesine çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bir iş yerine çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, hurdaya dönen araçtaki sürücü Ali Pırtı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pırtı'nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.