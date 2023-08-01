Önce yemek yedi sonra paraları çaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otel bilekliği ile otele girdikten sonra önce yemek yiyip sonra odalardan para çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

KAYNAK: İHA
Önce yemek yedi sonra paraları çaldı

Edinilen bilgiye göre, Gümbet Mahallesi'ndeki iki farklı otele, otellerin bilekliklerini kullanarak giren 42 yaşındaki Taylan M.G., önce otellerde yemeğini yedi.

Daha sonra balkondan yabancı turistlerin odasına giren şüpheli, turistlerin paralarını çaldı.

Turistlerin şikayeti üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı, güvenlik kameraları incelemeye alındı. Şahsın kimliği belirlenip kaldığı aparta operasyon yapıldı.

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Şüpheli şahıs yakalanırken konakladığı apartta yapılan aramada 127 bin 120 Ruble, bin 456 Dolar, 200 Euro, 2 bin 300 TL, 70 Bosna Marakası, 45 Dirhem ve 2 Riyal ele geçirildi. Ele geçirilen paralar, mağdur turistlere teslim edilirken, şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Taylan M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Taylan M.G.'nin otel odasına balkondan girip çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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