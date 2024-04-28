Önce zile bastı, sonra tetiğe

Olay, Hamzabey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin A., eski eşi Ayşe A.'nın bulunduğu evi ziyaret etmek için geldi. Ancak zile bastığı halde kapıya yanıt alamayan Hüseyin A., sinirlenerek evi kurşunladı. Mahalle sakinleri silah seslerini duyarak hemen polisi aradılar.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin A. olay yerinden otomobiliyle kaçarken, Ayşe A. ve kızının evde oldukları ancak pencereden bakmadıkları belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.