Önce zile bastı, sonra tetiğe

Kaynak: İHA
Önce zile bastı, sonra tetiğe
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, boşanma sürecinde olan eşinin kaldığı eve giden bir adam, kapıya cevap gelmemesi üzerine evi kurşunladı.

Olay, Hamzabey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin A., eski eşi Ayşe A.'nın bulunduğu evi ziyaret etmek için geldi. Ancak zile bastığı halde kapıya yanıt alamayan Hüseyin A., sinirlenerek evi kurşunladı. Mahalle sakinleri silah seslerini duyarak hemen polisi aradılar.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin A. olay yerinden otomobiliyle kaçarken, Ayşe A. ve kızının evde oldukları ancak pencereden bakmadıkları belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Son Haberler
Özgür Demirtaş ekonominin düzelmesi için gereken şifreyi yazdı Ekonomi
Özgür Demirtaş ekonominin düzelmesi için gereken şifreyi yazdı
Trabzonspor Süper Lig'de 6-2 kaybetti. Büyük fark yedi Spor
Trabzonspor Süper Lig'de 6-2 kaybetti. Büyük fark yedi
Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı Yerel Haberler
Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı
Vatandaştan KDV isyanı: Hiçbir şeyin tadı kalmadı Ekonomi
Vatandaştan KDV isyanı: Hiçbir şeyin tadı kalmadı
İsrail polisi Gazze'ye yardım götüren hahamları gözaltına aldı. ABD’li yazar da gözaltına alınanlar arasında Gündem
İsrail polisi Gazze'ye yardım götüren hahamları gözaltına aldı. ABD’li yazar da gözaltına alınanlar arasında
Fatih Terim eşyalarını topladı Spor
Fatih Terim eşyalarını topladı
Yusuf Yazıcı attı Lille kazandı Spor
Yusuf Yazıcı attı Lille kazandı