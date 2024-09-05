Öncü tarım dışı beklenti altında kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Öncü tarım dışı beklenti altında kaldı

ABD'de ADP özel sektör istihdamı Ağustos ayında 99 binle piyasa beklentilerinin oldukça altında açıklandı.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı ağustosa dair ulusal istihdam raporu yayımlandı.
Bu veriler kapsamında, ABD'de özel sektör istihdamı Ağustos'ta 99 bin kişi olarak açıklandı. Piyasa beklentilerinin altında kalan özel sektör istihdamının, söz konusu dönemde 145 bin artması tahmin ediliyordu.
Temmuz’a dair özel sektör istihdamı verisi ise 122 binden 111 bine gerilemişti. Diğer yandan Perşembe günü Challenger, Gray & Christmas Inc.'den ayrı bir rapor, bu yıl Ağustos ayına kadar ABD şirketlerindeki işe alım planlarının 2023'teki aynı sekiz aylık döneme göre yüzde 41 düştüğünü ifade etti.

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