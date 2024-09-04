Önder Karaveli Trabzonspor'u sildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Önder Karaveli Trabzonspor'u sildi

Trabzonspor'da başarısız olan olan Abdullah Avcı'nın takımdan gönderilmesinin ardından Bordo Mavililerde yönetim yeni yapılanma için gaza bastı.

Trabzonspor'da önemli bir değişiklik yaşandı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından, bordo-mavili takımın efsane ismi Şenol Güneş ile sözleşme imzalandı.

Abdullah Avcı'nın yoğun ısrarı ve talebi üzerine göreve getirilen Önder Karaveli ile de yollar ayrıldı.

Bu ayrılığın ardından, Trabzonspor camiası için sürpriz bir hamle yapıldı ve Şenol Güneş yeniden takımın başına geçti.

Önder Karaveli ise kısa süre içinde Trabzonspor'u sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı.

Bu gelişmeler, Trabzonspor taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı ve yeni dönemin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

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