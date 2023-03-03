One UI 5.1 alacak cihazların listesi

Geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunulan Galaxy A53 5G, Android 13 tabanlı One UI 5.1 güncellemesi almaya başladı.

Bahsi edilen yeni arayüz, ilk etapta Belçika ve Almanya gibi birkaç Avrupa ülkesinde mevcut olacak.

Güncelleme daha fazla bölgede kullanıma sunulacak sürümün yapı numarası A526BXXU2EWB1 ve 1.3 GB boyutunda. Son olarak sistem güvenliğini artıran Şubat 2023 güvenlik yamasını beraberinde getirecek.

Yeni sürümün kullanılan telefon için uygunluğunu kontrol etmek gerekirse Ayarlar uygulamasına giriş yapılıp, Güncelleme > İndir yolu takip edimelidir. Eğer cihazı uygunsa indirilip kullanılabilir.

One UI 5.1 alacak tüm modeller

Galaxy S22 5G

Galaxy S22+ 5G

Galaxy S22 Ultra 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S20 LTE/5G

Galaxy S20+ LTE/5G

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 FE LTE/5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 20 LTE/5G

Galaxy Note 20 Ultra LTE/5G

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z Fold 3 5G

Galaxy Z Flip 3 5G

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip LTE/5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy A72

Galaxy A52s 5G

Galaxy A52 LTE/5G

Galaxy A71 LTE/5G

Galaxy A51 LTE/5G

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A03s

Galaxy A12 / A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A03

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33

Galaxy M23

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F23

Galaxy Tab S7 LTE/5G/Wi-Fi

Galaxy Tab S7+ LTE/5G/Wi-Fi

Galaxy Tab S7 FE LTE/5G/Wi-Fi

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S8+ Ultra

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)