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Samsung'un katlanabilir telefonuna One UI 5.1 güncellemesi geldi

Samsung'un yeni cihazı Galaxy Z Fold 3 için One UI 5.1 güncellemesi eklendiği açıklandı. Bu güncellemeyi alacak cihazların listesi...

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 10:09
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One UI 5.1 güncellemesi alacak cihazlar listesi

Samsung'un katlanabilir telefonuna One UI 5.1 güncellemesi geldi
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2021 yılında kullanıcıların beğenisine sunulan Galaxy Z Fold 3, Android 13 tabanlı One UI 5.1 güncellemesi almaya başladı.

Bazı modellere gönderilen bu yeni güncelleme F926BXXU3EWB1, F926BOXM3EWB1 ve F926BXXU3EWB1 yapı numaralarıyla yayına sunuldu. Ayrıca 1406.51 MB boyutunda ve Şubat 2023 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Güncelleme ilk etapta belirli bölgelerde yayında ve yakında diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak. Yeni sürümün kullanılabilmesi için telefonların uygun olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. Bunun için Ayarlar uygulamasına giriş yapıp, Güncelleme > İndir yolunu takip etmek mümkün oluyor. Eğer kullanılan cihaz güncelleme için uygunsa indirip kullanılmaya başlanabilir.

One UI 5.1 alacak tüm modeller şu şekilde listelendi:

Galaxy S22 5G
Galaxy S22+ 5G
Galaxy S22 Ultra 5G
Galaxy S21 5G
Galaxy S21+ 5G
Galaxy S21 Ultra 5G
Galaxy S21 FE 5G
Galaxy S20 LTE/5G
Galaxy S20+ LTE/5G
Galaxy S20 Ultra 5G
Galaxy S20 FE LTE/5G
Galaxy S10 Lite
Galaxy Note 20 LTE/5G
Galaxy Note 20 Ultra LTE/5G
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Z Fold 3 5G
Galaxy Z Flip 3 5G
Galaxy Z Fold 2 5G
Galaxy Z Flip LTE/5G
Galaxy A33 5G
Galaxy A53 5G
Galaxy A73 5G
Galaxy A23
Galaxy A13
Galaxy A72
Galaxy A52s 5G
Galaxy A52 LTE/5G
Galaxy A71 LTE/5G
Galaxy A51 LTE/5G
Galaxy A Quantum
Galaxy Quantum 2
Galaxy A42 5G
Galaxy A03s
Galaxy A12 / A12 Nacho
Galaxy A32
Galaxy A32 5G
Galaxy A22
Galaxy A22 5G
Galaxy A03
Galaxy M42 5G
Galaxy M12
Galaxy M62
Galaxy M01
Galaxy M22
Galaxy M31
Galaxy M32
Galaxy M32 5G
Galaxy M52 5G
Galaxy M33
Galaxy M23
Galaxy F42 5G
Galaxy F62
Galaxy F12
Galaxy F22
Galaxy F23
Galaxy Tab S7 LTE/5G/Wi-Fi
Galaxy Tab S7+ LTE/5G/Wi-Fi
Galaxy Tab S7 FE LTE/5G/Wi-Fi
Galaxy Tab S6 Lite
Galaxy Tab S8+++ Ultra
Galaxy Tab S6 5G
Galaxy Tab A7 Lite
Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

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