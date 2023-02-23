Samsung'un katlanabilir telefonuna One UI 5.1 güncellemesi geldi

2021 yılında kullanıcıların beğenisine sunulan Galaxy Z Fold 3, Android 13 tabanlı One UI 5.1 güncellemesi almaya başladı.

Bazı modellere gönderilen bu yeni güncelleme F926BXXU3EWB1, F926BOXM3EWB1 ve F926BXXU3EWB1 yapı numaralarıyla yayına sunuldu. Ayrıca 1406.51 MB boyutunda ve Şubat 2023 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Güncelleme ilk etapta belirli bölgelerde yayında ve yakında diğer ülkelerde de kullanıma sunulacak. Yeni sürümün kullanılabilmesi için telefonların uygun olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. Bunun için Ayarlar uygulamasına giriş yapıp, Güncelleme > İndir yolunu takip etmek mümkün oluyor. Eğer kullanılan cihaz güncelleme için uygunsa indirip kullanılmaya başlanabilir.

One UI 5.1 alacak tüm modeller şu şekilde listelendi:

Galaxy S22 5G

Galaxy S22+ 5G

Galaxy S22 Ultra 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S20 LTE/5G

Galaxy S20+ LTE/5G

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 FE LTE/5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 20 LTE/5G

Galaxy Note 20 Ultra LTE/5G

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z Fold 3 5G

Galaxy Z Flip 3 5G

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip LTE/5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy A72

Galaxy A52s 5G

Galaxy A52 LTE/5G

Galaxy A71 LTE/5G

Galaxy A51 LTE/5G

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A03s

Galaxy A12 / A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A03

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33

Galaxy M23

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F23

Galaxy Tab S7 LTE/5G/Wi-Fi

Galaxy Tab S7+ LTE/5G/Wi-Fi

Galaxy Tab S7 FE LTE/5G/Wi-Fi

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S8+++ Ultra

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)