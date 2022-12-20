20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • OnePlus 11 için tanıtım tarihi ortaya çıktı. Cihazın özellikleri açıklandı

OnePlus 11 için tanıtım tarihi ortaya çıktı. Cihazın özellikleri açıklandı

OnePlus'ın bu sene tanıtması beklenen cihazının ne zaman tanıtılacağına dair bazı bilgiler ortaya çıktı. Cihaza dair bilgiler paylaşıldı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 11:44
Takip Et

OnePlus 11 için tanıtım tarihi açıklandı

OnePlus 11 için tanıtım tarihi ortaya çıktı. Cihazın özellikleri açıklandı
+
Aa
-

OnePlus 11 modelinin tanıtım tarihi için 7 Şubat 2023 yılı denildi. Firma, akıllı telefonu “OnePlus Cloud 11 Launch Event” adlı etkinlikte yeni amiral gemisi Buds 2 Pro kulaklıklarıyla birlikte tanıtacağını ifade edildi. OnePlus 11’in yapılan sızıntılar sayesinde Snapdragon 8 Gen 1 ile geleceği düşünülüyordu. Qualcomm bugün tanıtım tarihiyle birlikte telefonun Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisiyle çalışacağını da aktardı.

Tanıtım tarihi ve işlemci dışında ek olarak cihazın teknik özellikleriyle ilgili başka bilgiler de yer aldı. OnePlus 11’in; 6.7 inç büyüklüğünde 120 Hz hızında QHD+ AMOLED ekranla tanıtılacağı ifade edildi.

Cihazın50 Megapiksel ana, 48 Megapiksel ultra geniş açılı ve 32 Megapiksel 2x telefoto kameraya sahip olacağı aktarıldı. Cihazın ön tarafında 16 Megapiksel özçekim kamerasının yer alacağı ifade edildi.

Akıllı telefonun 16 GB RAM ve 256 GB dahili depolamayla gelmesinin beklendiği duyuruldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
1
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
2
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
3
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
4
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
5
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
6
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
7
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
﻿Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
﻿Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
﻿Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
﻿Mide ekşimesine doğal çözümler
﻿Mide ekşimesine doğal çözümler
﻿Mide ekşimesine doğal çözümler
﻿Anne oğluna tecavüz etmekle suçladığı adamı çırılçıplak soyup dövdü
﻿Anne oğluna tecavüz etmekle suçladığı adamı çırılçıplak soyup dövdü
﻿Anne oğluna tecavüz etmekle suçladığı adamı çırılçıplak soyup dövdü
﻿Denizli'de akıl almaz kaza: 3 yaralı
﻿Denizli'de akıl almaz kaza: 3 yaralı
﻿Denizli'de akıl almaz kaza: 3 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.