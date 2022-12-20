OnePlus 11 için tanıtım tarihi ortaya çıktı. Cihazın özellikleri açıklandı

OnePlus 11 modelinin tanıtım tarihi için 7 Şubat 2023 yılı denildi. Firma, akıllı telefonu “OnePlus Cloud 11 Launch Event” adlı etkinlikte yeni amiral gemisi Buds 2 Pro kulaklıklarıyla birlikte tanıtacağını ifade edildi. OnePlus 11’in yapılan sızıntılar sayesinde Snapdragon 8 Gen 1 ile geleceği düşünülüyordu. Qualcomm bugün tanıtım tarihiyle birlikte telefonun Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisiyle çalışacağını da aktardı.

Tanıtım tarihi ve işlemci dışında ek olarak cihazın teknik özellikleriyle ilgili başka bilgiler de yer aldı. OnePlus 11’in; 6.7 inç büyüklüğünde 120 Hz hızında QHD+ AMOLED ekranla tanıtılacağı ifade edildi.

Cihazın50 Megapiksel ana, 48 Megapiksel ultra geniş açılı ve 32 Megapiksel 2x telefoto kameraya sahip olacağı aktarıldı. Cihazın ön tarafında 16 Megapiksel özçekim kamerasının yer alacağı ifade edildi.

Akıllı telefonun 16 GB RAM ve 256 GB dahili depolamayla gelmesinin beklendiği duyuruldu.