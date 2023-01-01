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OnePlus 11R’in tanıtımdan önce teknik özellikleri sızdı

Çinli akıllı telefon markası OnePlus, yeni cihazını tanıtmadan bazı detaylar ortaya çıktı. İşte cihaza dair netleşen bazı teknik özellikler...

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 15:41
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OnePlus 11R’in tanıtımdan önce teknik özellikleri ortaya çıktı

OnePlus 11R’in tanıtımdan önce teknik özellikleri sızdı
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2023 yılında piyasada olması beklenen OnePlus 11R modelinin teknik özellikleri tanıtımdan önce ortaya çıktı.

Sızıntılarla cihazın birkaç özelliği ortaya çıkmıştı. OnePlus 11R, 6.7 inç 120 Hz FHD+ çözünürlüklü ve içine parmak izi okuyucu yerleştirilen AMOLED bir panelle gelecek. Diğer taraftan cihazın 100W hızlarında şarj olan 5.000 mAh’lik bir pile sahip olacağı aktarıldı. Ayrıca 8/12/16 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama seçenekleriyle satışa çıkacağı ifade edildi.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Cihazda kullanılacak yonga seti ise Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 olacak. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen işlemci; bir 3.2 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), üç 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve dört 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapacak.

50 Megapiksel Sony IMX766 ana, 12 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu yer alacak. Önde ise 16 Megapiksellik bir selfie kamerasının kullanılması söz konusu. Son olarak cihazın 4 Ocak’ta tanıtılması bekleniyor.

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