OnePlus 11R’in tanıtımdan önce teknik özellikleri sızdı

2023 yılında piyasada olması beklenen OnePlus 11R modelinin teknik özellikleri tanıtımdan önce ortaya çıktı.

Sızıntılarla cihazın birkaç özelliği ortaya çıkmıştı. OnePlus 11R, 6.7 inç 120 Hz FHD+ çözünürlüklü ve içine parmak izi okuyucu yerleştirilen AMOLED bir panelle gelecek. Diğer taraftan cihazın 100W hızlarında şarj olan 5.000 mAh’lik bir pile sahip olacağı aktarıldı. Ayrıca 8/12/16 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama seçenekleriyle satışa çıkacağı ifade edildi.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Cihazda kullanılacak yonga seti ise Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 olacak. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen işlemci; bir 3.2 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), üç 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve dört 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapacak.

50 Megapiksel Sony IMX766 ana, 12 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu yer alacak. Önde ise 16 Megapiksellik bir selfie kamerasının kullanılması söz konusu. Son olarak cihazın 4 Ocak’ta tanıtılması bekleniyor.