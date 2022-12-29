OnePlus Twitter'da yanlışlıkla Apple reklamı yaptı

OnePlus, Twitter hesaplarından birinde bir paylaşım yaptı. Paylaşımda etiket, hangi cihaz üzerinden paylaşım yapıldığını gösterdi. OnePlus 11 için reklam yapmak isterken Twitter for iPhone etiketiyle paylaşım yapıldığı ortaya çıktı.

Twitter’da tweetlerin alt kısmında paylaşımın Android ya da iPhone üzerinden yapıldığını belirtilidi. Ancak etiket OnePlus gibi markaları zor durumda bıraktı. Son olarak ünlü YouTuber Marques Brownlee, 2022 yılı en iyi akıllı telefonlar için ödüllerini yayınlarken OnePlus 10T için de bir tane verdiğini ifade etti.

OnePlus, Brownlee’ye yanıt vererek ödülü nasıl alacaklarını sordu ve 2023 yılında tanıtacağı OnePlus 11 için “yanıldığınızı kanıtlayacağız” dedi. Fakat OnePlus’ın tweetinin altında dikkat çeken Twitter for iPhone etiketi, şirket için beklenenin tersine sebep oldu.

Brownlee, kısa süre sonra aldığı bir ekran görüntüsüyle LOL (Laugh Out Loud) yüksek seslem gülmek anlamına gelen bir paylaşım yaptı. OnePlus ise bu olayın ardından herhangi bir tweete yanıt vermedi.