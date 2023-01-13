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OnePlus Nord CE 3'ün tasarımı belli oldu

OnePlus Nord CE 3 için arka tasarımının belli olduğuna dair paylaşımlar yapıldı. Orta segmente hitap etmesi beklenen cihazın iki kameraya sahip olabileceği ifade edildi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 10:45
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OnePlus Nord CE 3'ün arka tasarımı belli oldu

OnePlus Nord CE 3'ün tasarımı belli oldu
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OnePlus kısa süre önce yeni amiral gemisi OnePlus 11’i tanıtmıştı. ShiftDelete.net'ten aktarılan bilgilere göre; orta segmente hitap etmesi beklenen yeni OnePlus Nord CE 3’ün geliştirmesine hız kattığı ifade edildi. Çinli bir kaynak, akıllı telefonun arka tasarımını paylaştı.

ONEPLUS NORD CE 3 TASARIMI BELLİ OLDU

Fotoğrafa göre yeni OnePlus modeli, sol üst köşede iki çıkıntılı kamera halkayla piyasaya sürülecek. Üst halka ana sensöre, alttaki ikinci halka ise iki lense yer verecek. İki kamera halkasının yanında ve arasında ise bir LED flaş bulunacak.

Nord CE 3'nin 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç LCD ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. 108 Megapiksel birincil kamera ile gelecek. Snapdragon 695 yonga setinden gücünü alacağı, 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya yer vereceği aktarıldı. Ayrıca 67W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh bataryadan beslenmesinin beklendiği ifade edildi.

CİHAZ PERFORMANS TESTİNE GİRDİ

OnePlus Nord 3’ün Hindistan’da özel performans testlerine girdiği aktarıldı. Gelişmeyi açıklayan kaynak, görüntüdeki cihazın Nord 3’e değil, Nord CE 3’e ait olduğunu söyledi. Uygun fiyatlı akıllı telefonun Haziran veya Temmuz ayları arasında piyasaya sürüleceği ifade edildi.

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