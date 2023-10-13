Onlarca kişinin canını tehlikeye attı. Direksiyonu uçuruma sürdü

Mersin-Adıyaman arası seyir halindeki yolcu otobüsünde bir yolcu aniden direksiyona saldırarak otobüsü uçuruma sürmeye çalıştı. Otobüs şoförünün kontrolü sayesinde son anda bariyerlere çarparak duran otobüste can kaybı olmadı.
13 Ekim 2023 Cuma
Mersin-Adıyaman arası seyir halindeki yolcu otobüsünde bir yolcu aniden direksiyona saldırarak otobüsü uçuruma sürmeye çalıştı.
Mersin-Adıyaman arası seyir halindeki yolcu otobüsünde bir yolcu aniden direksiyona saldırarak otobüsü uçuruma sürmeye çalıştı. Otobüs şoförünün kontrolü sayesinde son anda bariyerlere çarparak duran otobüste can kaybı olmadı.