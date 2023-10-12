Onlarca silahlı adamla dev siteye çöktüler. İranlı kadın emlakçıları kullandılar

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan 230 daireli Fly Butik isimli site hakkında başlatılan soruşturmada 85 kişiye dava açılırken dosyada emlakçılık yapan birçok İranlı kadın da yer aldı.

Siteyi onlarca silahlı adamı ile geçiren Çetin Başkan Şimşek’in 2050 yılına kadar hapsi istendi ve biri komiser iki polis tutuklandı.

Hayali daire satışı yapılan kişi 850 civarında olurken 600 milyon lira para toplandı.

HalkTV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre; Fly Butik isimli site, geçen aylarda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele polisinin art arda yaptığı operasyonlarla gündeme geldi. Mali darboğaza giren sitenin müteahhitti Metin Uçar’ın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma sonrası 85 kişiye dava açıldı. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen 590 sayfalık iddianameye göre, şüpheliler aynı daireyi onlarca kişiye sattı.

TOPLANAN PARA 600 MİLYON

Hayali daire satışı yapılan kişi sayısı 850 civarında. Bu kişilerden toplanan para miktarı ise 600 milyon lira olarak hesaplanıyor. 10’u aşkın paravan firma üzerinden yapılan hayali satışlar nedeni ile ortada kalan yüzlerce kişi, siteye girmek istediklerinde ise karşılarında silahlı bir grubu buldu.

SİYASİ PARTİ BAŞKANI DA SANIK

İddianamede, örgüt lideri olmakla suçlanan isim Nihat Akyüz tutuklu durumda. Akyüz’ün, siteye yerleşmesini sağladığı Çetin Başkan Şahin ise, kendisine bağlı onlarca silahlı kişi ile siteye yerleşti.

Çete lideri Necati Arabacı ile fotoğrafları bulunan Abdulsemet Kızılağaç, Mehmet Özçelik, Ozan Emre Mollaoğlu, Fatih Dere gibi isimlerin, örgüt yönetişi olmakla suçlandığı iddianamede, sanıklar arasında Adaletin Aydınlığı Partisi Genel Başkanı Altuğ Ergüzel de yer alıyor.

‘POLİS, ÇETEYE ÇALIŞTI’ İDDİASI

Dava dosyasının sanıklarından ikisi ise polis memuru. Tutuklu bulunan Hüseyin Şimşek, Esenyurt Asayiş Şube’de komiser olarak görev yaparken Mevlüt Kerpiç ise, Küçükçekmece ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı narkotik polisi olarak görev yapıyordu. Her iki polis, siteye çöken çete ile işbirliği yapmakla suçlanıyor. Çetenin çöktüğü bir başka site olan Acun Kent’e kayyum olarak atanan Av. Güray Tangüder, tanık olarak alınan ifadesinde, Komiser Hüseyin Şimşek’in, kendisi ile çete adına pazarlık yaptığını ifade etti. Tutuklanan polis memuru Kerpiç ise, haklarında soruşturma açtırmakla suçlanıyor. Kerpiç, çetenin çöktüğü sitenin de yönetiminde yer aldı.

ÇOK SAYIDA EMLAKÇI DA SANIK

Hayali daire satışı yapılan yüzlerce kişi bulunuyor. Bu kişilere yönelik çok sayıda darp, tehdit ve silahla yaralama eylemi iddianamede yer aldı. Dava dosyasının sanıkları arasında çok sayıda emlakçı da yer aldı. Çok sayıda İranlı’ya hayali daire satışını yapılmasına aracılık etmekle suçlanan emlakçılar arasında İranlı Atefeh Mollamuhammedalijenap, Fatemeh Mehdizadeh, İbtissam Missaoui, Negar Soltani, Sepıdeh Rastegar ve Nazanın Mozafari Yarahmadi de sanık konumunda.

2050 YILA KADAR HAPİS CEZASI

28 kişinin tutuklu olduğu sanıklı dosyada, örgüt lideri olmakla istenen cezalar ise 2000 yılı aşıyor. Çetin Başkan Şahin’in 2050 yıla kadar hapsi istenirken, Nihat Akyüz’e 1683 yıla kadar ceza istendi. Öte yandan, silahlı örgüt kurmakla suçlanan Çetin Başkan Şahin’in, talimatlarını cezaevi dışındaki kişilere ulaştırmakla suçlanan Av. Ruken Mollaoğlu ile ilgili yürütülen soruşturma ise ayrıldı.