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Evden cephanelik çıktı

Kocaeli'nde bir eve düzenlenen operasyonda 23 tabanca, 532 tabanca fişeği, 75 şarjör, 119 tabanca parçası, 11 bıçak ve tabanca yapımında kullanılan 2 mengene ele geçirildi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 12:12
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Onlarca tabanca, yüzlerce fişek ele geçirildi

Evden cephanelik çıktı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ikamete yapılan operasyonda 23 tabanca, 535 fişek ve tabanca parçaları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik Gebze'de bir ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada ise 23 tabanca, 532 tabanca fişeği, 75 şarjör, 119 tabanca parçası, 11 bıçak ve tabanca yapımında kullanılan 2 mengene ele geçirildi.


(Kaynak: İHA)

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