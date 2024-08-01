Önlerini kesti, motosikletliyi ve genç kızı defalarca yumrukladı

Yaşanan şiddet olayı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aktarılan bilgilere göre bu akşam Kayapınar Fırat Mahallesi 564. Sokak'ta ilerleyen otomobil sürücüsü ile motosikletli sürücü, öğrenilemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün önünü aracı ile keserek durdurdu.



Motosikleti kullanan kişiyi defalarca yumruklayan otomobil sürücüsü, daha sonra yanındaki genç kızı da vurmaya başladı.

Defalarca yumruklanan genç kız ve motosiklet sürücüsü yere yığıldı.

Öfkeli sürücü etraftaki vatandaşların yardımıyla sakinleştirilebildi. Yaşanan şiddet ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.