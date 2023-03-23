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Online derse çarşafla katıldı

Online derse bir kişinin derse beyaz çarşafla katıldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntüyü gören herkes şaşkınlıkla izledi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 14:56
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Online derse çarşafla katılan kişi sosyal medyada gündem oldu

Online derse çarşafla katıldı
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Pandemi döneminde okullar online eğitime geçerken bir çevrimiçi ders sırasında paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Derse beyaz çarşafla katılan öğrenciye ait görüntüler kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

ÖĞRETMEN ŞOK OLDU

Online derse beyaz çarşaf giyerek ve çarşafın üzerine bir gözlük takarak katılan öğrenci adını da ‘Utangaç Çarçaf’ olarak değiştirdi.

Öğretmen öğrencisini ekranda gördüğünde şaşkınlıkla ders anlatmaya devam ederken öğrencinin anlatılanları kafasını sallayarak onaylaması sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı.

Görüntülerdeki kişilerin Türk mü yabancı mı olup olmadığı bilinmezken, videolardaki konuşmaların İngilizce olduğu ifade edildi.

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