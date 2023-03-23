Online derse çarşafla katıldı

Pandemi döneminde okullar online eğitime geçerken bir çevrimiçi ders sırasında paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Derse beyaz çarşafla katılan öğrenciye ait görüntüler kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

ÖĞRETMEN ŞOK OLDU

Online derse beyaz çarşaf giyerek ve çarşafın üzerine bir gözlük takarak katılan öğrenci adını da ‘Utangaç Çarçaf’ olarak değiştirdi.

Öğretmen öğrencisini ekranda gördüğünde şaşkınlıkla ders anlatmaya devam ederken öğrencinin anlatılanları kafasını sallayarak onaylaması sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı.

Görüntülerdeki kişilerin Türk mü yabancı mı olup olmadığı bilinmezken, videolardaki konuşmaların İngilizce olduğu ifade edildi.