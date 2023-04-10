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Bencic'i yenen Tunuslu raket şampiyon oldu

Tunuslu raket Ons Jabeur, Charleston Açık'ın tek kadınlar finalinde İsviçreli Belinda Bencic'i yenerek mutlu sona ulaştı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 08:57
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Ons Jabeur kupayı kaptı

Bencic'i yenen Tunuslu raket şampiyon oldu
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Tunuslu tenisçi Ons Jabeur, Charleston Açık'ın tek kadınlar finalinde İsviçreli Belinda Bencic'i mağlup etmeyi başardı.

ABD'nin Charleston kentinde düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 500 turnuvasının finalinde, 2 numaralı seribaşı Jabeur ile 4 numaralı seribaşı Bencic'le mücadele etti.

Bir saat 59 dakika süren finalin ardından turnuvanın son şampiyonu rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden 28 yaşındaki Jabeur, bu sezonki ilk, kariyerinin ise 4. ATP Turu zaferine ulaştı.

BOGOTA'DA ZAFER MARIA'NIN

Kolombiya'nın ev sahipliği yaptığı ATP 250 organizasyonu Bogota Açık'ın 2 saat 3 dakika süren finalinde ise turnuvanın 2 numaralı seribaşı tenisçisi Alman Tatjana Maria, ABD'li Peyton Stearns'ü 6-3, 2-6 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-1 yenerek kupaya uzandı.

35 yaşındaki tenisçi, geçen yılın ardından bu sezon da aynı turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı.



 


 

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