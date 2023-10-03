Ons Jabeur’un kalesi Çin’de düştü

Çin Açık'ta mücadele eden tek kadınlar dünya 7 numarası Tunuslu tenisçi Ons Jabeur, ikinci turda elendi.

KAYNAK: AA
Ons Jabeur’un kalesi Çin’de düştü

Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliği yaptığı Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 1000 serisi turnuvasının tek kadınlar ikinci turunda, Arap ülkeleri arasında dünya klasmanında ilk 10'a girme başarısını gösteren tek tenisçi konumundaki Jabeur, dünya 33 numarası Ukraynalı Marta Kostyuk ile karşılaştı.

Kostyuk, 1 saat 17 dakika süren mücadelenin ardından Jabeur'u 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek üçüncü tura adını yazdırdı.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ise çekişmeli geçen mücadele sonunda Büyük Britanyalı Katie Boulter'i 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek üst tura kaldı.




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