Önümüzdeki 2 yıl zor geçecek: Türkiye'nin enflasyon beklentisi yükseltildi.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), "Ekonomik Görünüm" raporunu yayımladı. OECD, Türkiye'de enflasyonun bu yıl ve gelecek yıl yüzde 40'ın üzerinde olacağını öngördü.

Aynı raporda, Türkiye'nin bu yıl ki büyüme verilerinde artış beklenirken gelecek yıl büyüme verilerinin düşeceği öngörüldü.

OECD raporunda Türkiye'nin bu yıl büyüme tahmini yüzde 2,8'den yüzde 3,6'ya yükseltilirken, 2024 tahminini yüzde 3,8'den yüzde 3,7'ye düşürdü. Raporda iç talebin Türk ekonomisinde büyümenin itici gücü olmayı sürdüreceğini vurgulandı.

RAPORDA DEPREM ETKİSİ

Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremin yol açtığı geniş çaplı hasar sonrası ortaya konan yeniden yapılanma sürecinden kaynaklanan desteğin, ekonomik faaliyetlerdeki kesintinin olumsuz etkisini büyük ölçüde dengeleyeceğini savunan OECD, bununla birlikte Türkiye'de işsizlik oranının %10'a yakın seviyelerde kalmasının beklendiğini vurguladı.

İKİ YILLIK ENFLASYON TAHMİNİ

OECD, Türkiye için 2023 enflasyon beklentisini yüzde 44,6'dan yüzde 44,8'e yükseltirken, 2024 beklentisini ise yüzde 41,4'ten yüzde 40,8'e indirdi.

Depremin ardından para ve maliye politikalarının ekonomiyi desteklemeye devam edeceğini tahmin eden OECD, "Bununla birlikte, enflasyon beklentilerini dengelemek zorlu bir görevdir. Bu amaçla, para politikası dikkatli bir şekilde zamanlandırılan politika faizi artışları ile sıkılaştırılmalı ve gelecekteki adımlar konusunda açık iletişim sağlanmalıdır" uyarısını yaptı.