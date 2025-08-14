“Önümüzdeki aylarda erken seçim isteyebilir” Cumhur İttifakı sarsılıyor mu?

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, katıldığı televizyon programında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin mevcut siyasi atmosferden rahatsız olduğunu duyduğunu belirterek, “Önümüzdeki günlerde, aylarda bir erken seçimden bahsedebileceğini de bekleyin” dedi. Çayır, Bahçeli’nin yargılamaların siyasi şova ve intikama dönüştüğü yönünde kanaat taşıdığını iddia etti.

Çayır, Bahçeli’nin geçmişteki siyasi reflekslerine atıfta bulunarak, “Bu kadar adaletsizlik ve çelişki karşısında vicdani rahatsızlık duyuyorsa, yeni bir çıkış kapısı aralayabilir” ifadelerini kullanarak şöyle konuştu:

Bahçeli'nin geçmişte yaptıklarına bakarak potansiyel olarak bir çıkış olabileceğini bekliyorum. Hatta ileri götüreyim işi önümüzdeki günlerde aylarda diyebilirim bir erken seçimden bahsedebileceğini de bekleyin. Bahçeli'nin şu an bazı şeylerden hoşnut olmadığını duydum. Yani mesela bu yargılamaların artık bir siyasi şova dönüştüğünü ve siyasi intikama dönüştüğü ile ilgili kanaatleri ve düşünceleri olduğunu duydum. Eğer böyleyse ben bunun çıkış yolu olarak da yeni bir kapının aralaması gerek Türkiye açısından faydalı olacağı düşüncesine kapılır diye bekliyorum. O potansiyeli Sayın Bahçeli'de görüyorum.

Ayrıca ülkücü ve milliyetçilerin şu andaki iktidara payanda olmalarını ben anlamakta güçlük çekiyorum. Kimse kusura bakmasın. Ülkücüler ve milliyetçiler kendi iktidarınızı niye istemiyorsunuz? Sayın Bahçeli'nin eğer bu kadar adaletsizlik, bu kadar çelişkinin içerisinde az da olsa bir o vicdani olarak rahatsızlık duyuyorsa yarın bir gün başka kapıların açılabileceğini ve erken seçim isteyebileceğini hatta yani Cumhur İttifakı’nda başka bir yere doğru evrilebileceğini bekliyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Böyle olmasının da gereklini bize yani yaşadıklarımız öğretiyor.