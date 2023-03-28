Mustafa Sandal’ın yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı! Onun arabası var

Şarkıcı Mustafa Sandal önceki akşam eşi Melis Sandal ile Arnavutköy’de bulunan bir balıkçıda yemek yedi.

Yemek sonrası eve gitmek yerine sahil boyunca 1 saat yürüyüş yapmayı tercih ettiler.

Posta’da yer alan habere göre; Yürüyüşün ardından geriye dönüp, yeni aldıkları 8 milyon liralık Porsche marka Taycan modeli araçlarıyla adeta düşman çatlattılar.

Soruları yanıtsız bırakan Mustafa Sandal “Yemek sonrası güzel bir yürüyüş yaptık. Dışarıda fazla konuşmayalım” dedi. Çift, yeni arabalarıyla evlerinin yolunu tuttu.