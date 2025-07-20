"Onun Beşiktaş'a ihtiyacı var"

Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

Geçen sezon isteneni veremeyen Ciro Immobile ile yolları ayıran siyah beyazlılar, forvet noktasına Roma'dan Tammy Abraham'ı renklerine bağladı. Beşiktaş'ta Abraham'ın yedeği için de transfer planlandığı öğrenildi.

Inter'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 33 yaşındaki İranlı forvet Mehdi Taremi için nabız yoklayan Kara Kartal, uygun şartlarda bu transferi sonuçlandırabilir.

İtalyan ekibine yakın kaynaklardan Iinterista adlı site, oyuncunun Beşiktaş'a gelebileceğini vurguladı.

Oyuncuyla Fulham'ın da ilgilendiğine dikkat çekilen haberde Beşiktaş'ın oyuncunun isteklerini karşılayabileceği belirtildi.