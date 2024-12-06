Onun için canını hiçe saydı! Hatay'da insanlık ölmemiş dedirten olay

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde hasarlı 5 katlı binanın en üst katında vatandaşların köpek sesleri duyduğunu söylemesi üzerine hayvansever İbrahim Göçer, hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı.

Merdivenler zarar gördüğü için binaya merdivenle çıkamayan Göçer, asansörlü nakliye aracıyla 5. kata çıkarak yavru köpeği kurtardı. Yaptığı davranışla takdir toplayan Göçer, köpeği kliniğe götürerek tedavi altına aldı.

CANINI HİÇE SAYDI

Canını hiçe sayarak ağır hasarlı binadan yavru köpeği kurtaran hayvansever İbrahim Göçer, "Sosyal medyadan bize ihbar geldi. Burası yıkılmadan önce 5 katlı bir apartmandı. Merdivenleri hasar görmüştü. Bina çevresindeki komşular 1 haftadır binadan köpek sesleri geldiğini söyledi. Binanın 5'inci katında bir yavru köpeğin kaldığını gördüm. Merdivenlerden çıkamadım ve yardım istedim ama kimse gelmedi. Arka sokakta asansörlü taşıma aracını çağırdım. 5'inci kata çıktım ve yavru köpeğin orada olduğunu gördüm. Köpeği oradan kurtarıp aşağıya indim, sonra hemen kliniğe götürdüm. Klinikte iki gün kaldı. Aşırı derecede susuz ve yemeksiz kalmış. Yavru köpeğin tedavisi bittikten sonra sahiplendirdik. Burada yavru köpeğin canını kurtardık. 6 gün sonra bina yıkıldı ve yıkıldığı anda gelip tekrardan kontrol ettik" ifadelerini kullandı.