Onur belgesi nasıl alınır? Onur belgesi kimlere verilir?

Okulların kapanmasına sayılı günler kala takdir, teşekkür ve onur belgelerinin hangi şartlara göre alındığı merak ediliyor. Peki, onur belgesi nasıl alınır? Onur belgesi kimlere verilir?

Onur belgesi nasıl alınır? Onur belgesi kimlere verilir?

Belli şartları karşılayan öğrencilere verilen onur belgesi, teşekkür ve takdir belgelerine ek olarak verilmektedir. Peki, onur belgesi nasıl alınır? Onur belgesi kimlere verilir?

Öğrenciler bu yıl da not ortalamalarına göre takdir veya teşekkür belgesi alacaklar. Bazı öğrenciler ise başarı belgelerine ek olarak onur belgesi de almaya hak kazanacak.

Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere:

Teşekkür belgesi,

Takdir belgesi,

Onur belgesi,

Üstün başarı belgesi verilir.

ONUR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;

- Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

- Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

- Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

- Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

- Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

- Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

- Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

- (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,

- Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.

Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

Öne Çıkanlar
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Son Haberler
Samsun’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Güncel
Samsun’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Burcu Esmersoy gelir kapısını açıkladı Magazin
Burcu Esmersoy gelir kapısını açıkladı
Ali Koç, Erden Timur'dan önce telefon açınca transferi bitirdi Spor
Ali Koç, Erden Timur'dan önce telefon açınca transferi bitirdi
Erkan Baş: Seçilmiş bir milletvekili Anayasa'ya rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediliyor Siyaset
Erkan Baş: Seçilmiş bir milletvekili Anayasa'ya rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediliyor
Panik uçağında yolculuk. 10 bin metrede uçağın kapısı açıldı Dünya
Panik uçağında yolculuk. 10 bin metrede uçağın kapısı açıldı
Erik toplarken balkondan düşüp öldü Yaşam
Erik toplarken balkondan düşüp öldü
Kazakistan 7 gündür orman yangınıyla mücadele ediyor Dünya
Kazakistan 7 gündür orman yangınıyla mücadele ediyor