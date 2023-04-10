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Kayserispor'dan Onur Bulut hakkında açıklama

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut hakkında açıklama yaptı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 20:33
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Onur Bulut hakkında flaş açıklama

Kayserispor'dan Onur Bulut hakkında açıklama
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Kayserispor, Süper Lig'de ağırladığı Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç açıklamalarda bulundu.

Koç'un sözleri şu şekilde;

"Özellikle üst sıraları hedefleyen takımımız için kırılma maçıydı. Bunun süresi de vardı. Özellikle geçtiğimiz hafta hiç istemediğimiz bir mağlubiyet aldık, kupadan elendik. Bu manada lige tutunmak için çok önemli bir maçtı. Ümraniyespor'u da biliyorsunuz ligde kalması için artık son maçları. Bu manada gerçekten zor oldu ama kazandık. Çok mutluyuz” 

“Transfer tahtasını açacağız, hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Onda herhangi bir sorun yok. İnşallah önümüzdeki yıl çok daha iyi bir kadro kurmak istiyoruz. Özellikle kulübümüzün ekonomik durumunu göz önüne alarak sürdürülebilir bir kadro kurduğunu düşünüyorum. Bu manada taraftarımızın gönlü rahat olsun. Transfer tahtası açılacak. Kayserispor'un şanına yakışır transferleri de yapacağız”

ONUR BULUT AÇIKLAMASI
Onur Bulut’un Beşiktaş’a transferi sonrası Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na (UÇK) giden dosya hakkında gelen soru üzerine Koç, “Şimdi o konu UÇK'da biliyorsunuz. Herhalde 15-20 güne sonuç açıklanır diye söyleniyor. Kısa zamanda sonuçlanacağını söylüyorlar. Bu konu hukuka yansıdığı için artık çok üstüne gitmeyelim. İnşallah kazanacağımızı oradan kalan ücreti de alacağımıza eminim. Çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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