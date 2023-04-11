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Kayserispor Beşiktaş'ın peşini bırakmıyor

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut transferinden dolayı önümüzdeki süreçte Beşiktaş'tan para alacaklarını açıkladı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 10:33
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Onur Bulut krizi büyüyor

Kayserispor Beşiktaş'ın peşini bırakmıyor
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Editör: Ufuk Cingöz

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferinden dolayı Futbol Federasyonu'na yaptıkları itiraz ve sonrasında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na ulaşan dosyanın önümüzdeki günlerde neticeye ulaşacağını iddia etti.

Samet Koç, "Onur Bulut dosyası Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda. Kısa zamanda sonuçlanacağını söylüyorlar. Herhalde 15-20 günden sonuç açıklanır. İnşallah kazanacağımız bir netice çıkar. Beşiktaş'tan kalan ücreti de alacağımıza eminim” ifadelerini kullandı.

 

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