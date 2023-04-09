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Onur Bulut: Her maça kazanmak için çıkıyoruz

Beşiktaş'ın yeni transferi Onur Bulut, Giresunspor karşılaşması sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 23:20
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Onur Bulut'tan flaş açıklamalar

Onur Bulut: Her maça kazanmak için çıkıyoruz
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Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Onur Bulut, Giresunspor karşılaşmasının ardından konuştu.

"İSTEDİĞİM OYUNU OYNAYAMADIM"
Onur Bulut, "İnşallah daha iyi olacağız. Tam henüz istediğim oyunu oynamadım şu ana kadar. Fena değil ama çok daha iyi olabilirim. Bunu göstermiştim zaten. Günden güne daha iyi olmaya çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda tam istediğim performansa gelir ve herkesi daha çok mutlu ederim." dedi.

"KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"
Milli futbolcu, konuşmasını, "Her maça çıktığımız zaman kazanmak için çıkıyor, öyle oynamaya çalışıyoruz. Hem takım olarak hem bireysel olarak herkes performansını artırıyor. Böyle olunca seri yakalıyoruz." sözleriyle tamamladı.

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