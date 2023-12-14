Onur Seyit Yaran ile Helin Kandemir partner oldu. Buluştukları proje belli oldu

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Onur Seyit Yaran ile Helin Kandemir partner oldu. Buluştukları proje belli oldu
Son dönemde dikkatleri üzerine çeken ve başarılı performanslarıyla adından söz ettiren Onur Seyit Yaran ile Helin Kandemir “Aşkın Yüzü” filminde partner olacak. Film projesiyle ilgili detaylar da belli oldu.

Onur Seyit Yaran ile Helin Kandemir’i buluştukları projede belli oldu. Sky Film’in yeni sinema filmi Aşkın Yüzü’nde birlikte rol alacaklar. Helin Kandemir, Bihter filmindeki Bihter rolü ve Balina tiyatro oyunundaki oyunculuğuyla övgü toplamıştı.

Genç olmasına rağmen yetenekli ve profesyonel bir oyuncu olan Kandemir, Aşkın Yüzü filmiyle sinemada da başarı göstermeyi hedefliyor.

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Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Son dönemlerin yükselen iki oyuncusu Helin Kandemir ve Onur Seyit Yaran Aşkın Yüzü filminde bir araya gelecek.

Sky Film’in sinema filmi Aşkın Yüzü’nde Bihter filmindeki Nihal karakterini canlandıran ve Balina tiyatro oyunuyla adından sıkça bahsettiren genç yıldız Helin Kandemir ile Kardeşlerim dizisindeki rolüyle hayran kitlesi edinen ve yıldızı parlayan Onur Seyit Yaran birlikte rol alacaklar.

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Film, büyüleyici bir aşk hikayesi anlatacak. Filmin senaryosunu Ferhat Ergün yazdı. Film, 2024 yılında vizyona girecek.

Helin Kandemir ve Onur Seyit Yaran “Aşkın Yüzü”nde başroldeler. İki genç oyuncu, Helin Kandemir ve Onur Seyit Yaran, son zamanlarda gösterdikleri başarılı performanslarla dikkat çekiyor.

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