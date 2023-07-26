Onuralp Bitim Chicago Bulls'a transfer oldu

Chicago Bulls'tan yapılan resmi açıklamada, son olarak Bursaspor Basketbol forması giyen Onuralp Bitim ile iki yönlü bir sözleşme imzalandığı duyuruldu. İki yönlü sözleşmeye imza atan Onuralp, hem NBA'de hem de G-League'de oynayabilecek.



Geçen sezon Bursaspor formasıyla 30 maçta görev alan 24 yaşındaki kısa forvet, 18.4 sayı, 4.8 ribaund ve 3.6 asist ortalamalarıyla oynadı. (DHA)