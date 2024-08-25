Oosterwolde yerde kaldı Fenerbahçe ayaklandı

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Didi Stadı'ndaki mücadelede Fred'in golüyle 1-0 önde olan Fenerbahçe bir de penaltı bekledi. Dakikalar 18'i gösterdiğinde Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Rizesporlu Olawoyin ile girdiği mücadele sonucunda yerde kaldı.

Hollandalı oyuncu, kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Fenerbahçeli oyuncular ve yedek kulübesi uzun süre "penaltı" itirazında bulundu. Ancak hakem Turgut Doman oyunu devam ettirdi.