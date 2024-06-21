Oosterwolde'den flaş Galatasaray cevabı. Ortalık yıkıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Oosterwolde'den flaş Galatasaray cevabı. Ortalık yıkıldı

Michy Batshuayi'den sonra Galatasaray'ın Jaden Oosterwolde'yi de transfer edeceğine yönelik iddialara ilk ağızdan cevap geldi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmişti.

Sarı-Kırmızılı ekipten gelen 3 milyon Euro imza parası artı 3 milyon Euro'luk maaş önerisini kabul eden Belçikalı santrfor transfer dönemi açılınca 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Bu flaş gelişmenin ardından Fenerbahçe'den bir yıldızın daha Galatasaray ile temasta olduğu iddiaları ortaya atıldı. Jayden Oosterwolde'nin de Sarı-Kırmızılı ekiple anlaştığı haberleri gündeme bomba gibi düştü.

Ancak bu iddialar Jaden Oosterwolde tarafından sert bir şekilde yalanlandı. Hollandalı oyuncu Galatasaray derbisinden sonra tribünlere yönelik yaptığı hareketin fotoğrafını paylaştı ve "Never' (Asla) ifadesini kullanıp transfer iddialarının önünü kesti.

İşte Jaden Oosterwolde'nin yaptığı paylaşımlar

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