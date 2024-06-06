OPEC büyük artış olacağını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
OPEC büyük artış olacağını açıkladı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays, bu yıl küresel petrol talebinin günlük 2,2 milyon varil artmasını beklediklerini söyledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC Genel Sekreteri Heysem el-Gays'ten dikkat çeken açıklama...

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen oturumda değerlendirmelerde bulunan Gays, bu yıl küresel petrol talebinin günlük 2,2 milyon varil artmasını beklediklerini ifade etti.

Petrol endüstrisinin kötü gösterildiğini gördüklerini ifade eden Gays Dünyanın tüm enerji kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu ifade etti

OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde varılan üretim anlaşmaları üzerine çok fazla spekülasyon yapıldığını öne süren Gays, kamuoyunu mutlu etmenin güç olduğunu söyledi.

Küresel petrol talebine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gays, "Bu yıl küresel petrol talebinin günlük 2,2 milyon varil artmasını bekliyoruz. 2024'ün ilk çeyreğinde günlük 2,3 milyon varil artış yaşandı, üstelik ilk çeyrekler genellikle talebin en düşük olduğu dönemlerdir." dedi.

İlgili Haberler
Tarikat yurdunda 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Son Haberler
Ünlü şarkıcının Şişli’deki evinden 65 kiloluk kasasını bavula koyup çaldılar! 35 milyon 75 bin lirası gitti Ekonomi
Ünlü şarkıcının Şişli’deki evinden 65 kiloluk kasasını bavula koyup çaldılar! 35 milyon 75 bin lirası gitti
17 ülkeden Hamas'a ortak çağrı Dünya
17 ülkeden Hamas'a ortak çağrı
Gönül Dağı için seyircisini mutlu edecek karar çıktı. Son tarih belli oldu Magazin
Gönül Dağı için seyircisini mutlu edecek karar çıktı. Son tarih belli oldu
Kaçak telefonlar ele geçirildi Gündem
Kaçak telefonlar ele geçirildi
Milli takım 6'da 0 yaptı Spor
Milli takım 6'da 0 yaptı
İznik'te hasat erken bitti. Kilosu 35 liraya kadar düştü Yaşam
İznik'te hasat erken bitti. Kilosu 35 liraya kadar düştü
Son dakika... İliç'te 2 işçiye daha ulaşıldı Gündem
Son dakika... İliç'te 2 işçiye daha ulaşıldı