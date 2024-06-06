OPEC büyük artış olacağını açıkladı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC Genel Sekreteri Heysem el-Gays'ten dikkat çeken açıklama...

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen oturumda değerlendirmelerde bulunan Gays, bu yıl küresel petrol talebinin günlük 2,2 milyon varil artmasını beklediklerini ifade etti.

Petrol endüstrisinin kötü gösterildiğini gördüklerini ifade eden Gays Dünyanın tüm enerji kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu ifade etti

OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde varılan üretim anlaşmaları üzerine çok fazla spekülasyon yapıldığını öne süren Gays, kamuoyunu mutlu etmenin güç olduğunu söyledi.

Küresel petrol talebine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gays, "Bu yıl küresel petrol talebinin günlük 2,2 milyon varil artmasını bekliyoruz. 2024'ün ilk çeyreğinde günlük 2,3 milyon varil artış yaşandı, üstelik ilk çeyrekler genellikle talebin en düşük olduğu dönemlerdir." dedi.