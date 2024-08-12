OPEC’ten petrol tahmini

OPEC'in aylık petrol piyasası raporu kapsamında, temmuzda ham petrol üretimi en çok Suudi Arabistan'da artarken günlük üretim en fazla Libya'da azalış gösterdi.

Üretim, grubun en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'da günlük 97 bin varil artış kaydetti. Aynı dönemde, günlük üretim Libya'da 19 bin varil geriledi.

OPEC'in ham petrol üretimi temmuzda önceki aya kıyasla günlük 185 bin varil artışla 26 milyon 746 bin varile çıktı.

Söz konusu dönemde, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük toplam ham petrol üretimi ise bir önceki aya oranla 117 bin varil yükselerek 40 milyon 907 bin varil olarak kaydedildi.

OPEC, 2024 için küresel petrol talebine ilişkin tahminini bir önceki öngörüsüne kıyasla günlük 135 bin varil aşağı yönlü revize etti.

Bu kapsamda, küresel petrol talebinin bu yıl 2023’e oranla günlük 2 milyon 110 bin varil artışla 104 milyon 320 bin varile ulaşması tahmin ediliyor.

Bahsi geçen revizyonda, 2024’ün ilk çeyreği ile kısmen ikinci çeyreğine dair elde edilen güncel verilerin yanı sıra Çin'in petrol talebindeki zayıflama etkili oldu.

OECD ülkelerinde petrol talebinin 2024’te günlük 160 bin varil yükselişle 45 milyon 810 bin varil olacağı öngörülüyordu.

OECD dışı ülkelerde ise talebin 2024’te günlük 1 milyon 950 bin varil artışla 58 milyon 510 bin varil olacağı tahmin ediliyor.